Una individualitat de Pedri, amb una conducció en el minut 22 que va dinamitar l'estructura defensiva de l'Atlètic de Madrid i va ser transformada en el gol decisiu per Ousmane Démbélé, va marcar la diferència en el Metropolità a favor del Barcelona, amb una victòria salvada en els instants finals per Araujo i que el destaca en el lideratge, tres punts per sobre del Reial Madrid, segon, mentre es deslliura de l'equip blanc-i-vermell; un rival menys en les seves aspiracions de guanyar LaLiga.

Derrotat el dissabte el seu immediat perseguidor, el conjunt blaugrana va aprofitar l'ocasió en un partit dels marcats en vermell, l'exigència del qual depassa altres desafiaments, per l'escenari, per la presumpció del rival, per la competitivitat que va requerir del Barcelona, la trobada del qual no serà recordat per la qualitat, ni per un futbol brillant, ni per una quantitat d'ocasions, però sí perquè va guanyar en el Metropolità. Va jugar amb el crono quan degué fer-ho, quan més li interessava, per a tenir el triomf.

I va reafirmar, per sobre de tot, la seva primera posició de la taula.