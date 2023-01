El FC Barcelona, sense el seu golejador Robert Lewandowski, busca aquest vespre en una plaça sempre complicada com el Cívitas Metropolitano (21.00 hores/DAZN) una victòria que li permeti mantenir-se en el lideratge de LaLiga Santander. Al davant hi haurà l’Atlètic de Madrid, liderat per l’exblaugrana Antoine Griezmann, que necessita donar un cop sobre la taula si vol aspirar a alguna cosa seriosa aquest curs. L’empat de l’última jornada de 2022 davant l’RCD Espanyol (1-1), en el qual Joselu va neutralitzar el matiner punt de Marcos Alonso, va interrompre una ratxa de cinc victòries de lliga consecutives per als de Xavi Hernández i va deixar dues baixes crucials: Jordi Alba i, sobretot, Robert Lewandowski. El davanter polonès ha estat aquesta temporada la taula de salvació dels blaugranes en la competició domèstica, on els seus 13 gols en 15 partits, que li col·loquen com a pitxitxi de la categoria, els han permès ajudar-se a pujar al cim de la classificació, que a l’inici de la jornada compartien amb el Reial Madrid (38 punts). No obstant això, el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) va confirmar aquesta setmana els tres partits de sanció que el Comitè de Competició va imposar a l’atacant per interpretar desconsideració en un gest que li va dirigir a l’àrbitre extremeny Jesús Gil Manzano. Sense un dels seus fixos -que únicament no va ser titular en un duel de lliga aquest curs- i després de l’esglai en els setzens de Copa davant l’Intercity -on va necessitar la pròrroga (3-4)-, Xavi podria apostar per armar un trident amb el francès Ousmane Dembélé, Ansu Fati i Ferran Torres, encara que Memphis Depay també podria tenir les seves opcions. En defensa, on Alejandro Balde ocuparà el lloc deixat per Jordi Alba, l’uruguaià Ronald Araujo podria tenir un lloc després dels minuts disputats davant l’Intercity, mentre que Pedri, que va descansar en la Copa del Rei, tornarà a un mig del camp que compartirà amb Frenkie de Jong i Gavi. Els del ‘Cholo’ s’agafen als seus dos últims triomfs al seu camp contra el Barça: 2-0 el 2021 i 1-0 el 2020.