Jonathan Risueño demanava a Ses Majestats els Reis d’Orient «sortir del descens» i «salvar-se aquesta temporada». La primera pedra per aconseguir l’objectiu, però, implica guanyar avui (12h) al Badalona Futur, un club de nova creació després de l’absorció del Costa Brava, i que té al capdavant a Oriol Alsina, un entrenador que coneix molt bé el futbol gironí.

Després de tres empats consecutius i situats en zona perillosa, l’Olot visita avui el camp d’un rival molt més acomodat, a mitja taula, 9è classificat, i amb un balanç de 3 victòries i un empat en els últims 4 partits.

Sobre la gespa s’enfrontaran a cares conegudes, com Roger Barnils o Peque Polo, que també han vestit la seva samarreta. Qui no ho farà són els lesionats Carles Mas, Albert Blázquez i Ferran Brugué, que es perdrà tot el que queda de temporada, ni tampoc Gonzalo Pereira, per sanció.