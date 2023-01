Patacada del GEiEG al Pavelló Lluís Bachs davant el Basket Almeda, que va posar els fonaments de la victòria en el primer període, agafant un avantatge considerable que les locals ja no van poder neutralitzar. I això que ho van intentar, arribant a caure per un sol punt de diferència. Però el 3-18 amb el qual es va tancar el primer quart va ser una llosa massa gran per a les gironines, que no van defensar amb la contundència que s’esperava ni tampoc van estar encertades en atac. Amb 40 segons per endavant, i el 42-43 amb què s’acabaria el partit ja a l’electrònic, el GEiEG va tenir el seu moment, però no va poder concretar el que hauria sigut una remuntada brillant. Perquè al descans existia un 19-44 preocupant, maquillat en el tram final gràcies a l’efectivitat de les locals, que en els deu minuts final van retallar sota un parcial de 16-7.