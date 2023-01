Derrota transcendental del Peralada al camp del Sant Cristóbal en un partit entre equips que estan en la zona alta de la classificació i que va tenir una acció polèmica que hagués pogut canviar la sort dels empordanesos.

Pràcticament totes les accions que van decidir el matx es van concentrar en menys de 15 minuts de la primera part. El Sant Cristóbal es va avançar amb un gol de Cantí, i només tres minuts després els visitants van equilibrar el duel amb una diana de 24. Sense temps per gaudir de l’empat, els empordanesos van veure com el conjunt local es tornava a avançar mitjançant Calamardo.

Ja no es va moure més l’electrònic fins al descans perquè l’àrbitre va anul·lar en una decisió polèmica un gol al Peralada per fora de joc. Quedava encara tota la segona part per intentar com a mínim sumar un empat, però l’únic gol que va pujar al marcador va ser el de la sentència del Sant Cristóbal, que a més es va emportar l’average.