L'Olot necessita reforços per mirar de redreçar el rumb erràtic que manté l'equip des que va començar la temporada i evitar el descens. La derrota d'ahir a Badalona (2-0) va enfonsar una mica més els garrotxins, que han començat a moure fitxa en el mercat. Així, el primer moviment és l'arribada del central Lluís Aspar, procedent de la Nucia. El defensa de Molló torna, doncs, al club on es va formar i amb qui va disputar 40 partits abans que el Sevilla el captés pel seu filial ara fa dos anys. Tancada l'etapa al conjunt andalús, aquest estiu va fitxar per la Nucia, de Primera Federació, amb qui només ha disputat dos partits. Molló serà un bon reforç per a una rereguarda que compta amb les baixes d'Albert Blázquez i Carles Mas.