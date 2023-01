Remuntada de mèrit per continuar somiant. Els gironins han començat l’any trepitjant fort i van endur-se ahir una victòria més a la butxaca remuntant al Sant Cugat, un rival proper a la taula, amb un gol de Borja Ramon quan faltaven poc més de dos minuts de partits.

Els gironins van poder-se menjar els torrons ben satisfets després de tancar l’any 2022 amb una victòria important per la salvació contra l’Arenys. A la tornada, s’ha mantingut la ratxa, tot i que no sense patir, i amb aquesta, els gironins sumen dues victòries que els permeten mantenir-se vius en la lluita per la salvació.

El partit no va començar a favor dels de Ramon Benito. Després de deu minuts de joc, els locals van encetar el marcador amb un 1-0 que dificultaria la feina dels de Ramon Benito. Així i tot, els locals no van abaixar la guàrdia i després del descans, Àlex Grau va assolir l’empat (1-1). El partit s’iniciava de nou, amb tot per decidir, i una victòria permetria als gironins seguir aspirant a les opcions de mantenir la categoria. I no van fallar. Borja Ramon, quan faltaven només dos minuts de partit, va fer esclatar d’alegria la banqueta gironina en anotar el gol que els hi acabaria donant la victòria (1-2).

La següent jornada, partit de màxima exigència amb la visita al segon classificat, el CE Noia.