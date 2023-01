BESCANÓ- L’ESCALA 2-2

L’aturada nadalenca no ha anat bé als de l’Escala. Els encara líders en solitari només havien experimentat una derrota en tot el curs i aquest cap de setmana han conegut per primer cop el gust de l’empat, contra el Bescanó, penúltim classificat. Van ser precisament els locals els que es van avançar, i no va ser fins al minut 72 que Fortuny va forçar l’empat. Només 5 minuts després, Nierga tornava a posar els locals per davant, amb una acció de falta que Ferreti no podia aturar. No va ser fins a l’últim sospir que els escalens es van salvar de tornar a caure per segon cop.

CAN GIBERT - BANYOLES 1-0

Un únic gol, protagonitzat per Flores, li va fer falta al Can Gibert, just abans d’arribar al descans, per imposar-se al Banyoles i aspirar a mirar cap amunt. D’aquesta manera, els gironins trenquen una ratxa de 3 derrotes consecutives.

FIGUERES - MATARÓ 3-2

El Figueres es retroba amb la victòria gràcies a un gol de Ferrusola al minut 90. Tot i que els visitants van obrir la llauna amb un gol molt matiner, els figuerencs només van necessitar 10 minuts per plantar-se amb un 2-1. Quan ja tot semblava decidit, Bargallo va marcar el gol de l’empat quan faltaven dos minuts, i sense deixar temps per llepar-se els llavis, Ferrusola va anotar el 3-2 definitiu.

PALAMÓS- VIC 2-2

20 minuts va necessitar Armengou per passar del 0-0 inicial a un 0-2, amb dos gols en només dos minuts. El descans, però, va anar bé als locals, que van sortir endollats i van aprofitar per anotar els dos gols de l’empat.

MANLLEU - LLORET 2-2

Amb el gol al 79, semblava que el Lloret havia culminat la remuntada, però els locals no es van deixar estabornir i van reaccionar ràpid per igualar el matx.