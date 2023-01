Remuntada «made in» EUA

A poc a poc i bona lletra. L’Spar Girona avança amb pas ferm en aquest 2023. L’equip, que ja va derrotar al Basket Landes dimecres en una victòria providencial per mantenir vives les opcions de passar a quarts a l’Eurolliga, va sumar ahir la seva segona victòria de l’any imposant-se davant un combatiu Movistar Estudiantes (62-72).

Les gironines, que perdien de nou punts al descans, van reaccionar a temps gràcies a un tercer quart per emmarcar (4 a 19) liderat per una magistral Rebekah Gardner (14 punts). L’intent de reacció d’Estudiantes en els darrers deu minuts, que va comptar amb una inspiradíssima Alexandra Mollenhauer des del perímetre (5/8 en triples), va ser minimitzat per l’aparició de Brittney Sykes (15 punts i 5 assistències) en el darrer quart. Tot plegat permet a les gironines sumar sinergies abans de viatjar a Schio per jugar dijous (19.30 hores) un nou duel de la màxima competició continental.

Els assistents a l’Antonio Magariños van viure un partit emocionant gràcies, en part, a la recuperada directora de joc per excel·lència del conjunt madrileny, Melisa Gretter, que comença a agafar ritme després d’estar apartada dos mesos de les pistes per una lesió al turmell. Les visitants, que no volien sorpreses en la seva missió de rubricar un bon inici d’any, van trepitjar l’accelerador amb un parcial inicial de 6-0 i imprimint velocitat al joc. L’empenta inicial va trobar resposta a través de Billie Massey que va decretar el seu regnat en el pal baix per a alterar el domini gironí. Gretter va aparèixer al segon quart -en defensa i en atac- per desquiciar a les jugadores de l’Uni i, alhora, associar-se amb una inspiradíssima Alexandra Mollenhauer que, reencarnada en Stephen Curry per un dia, va ser letal des de la línia de tres. Tot plegat va permetre a les locals marxar al descans dominant el marcador (34-25).

A la segona meitat, canvi de paradigma. L’equip es va posar les piles en defensa i Rebekah Gardner, àlies miss MVP, va aparèixer. La californiana va carregar el pes anotador del seu equip per liderar la remuntada de les catalanes al tercer quart amb un parcial de 8-0 que va deixar a les madrilenyes sense capacitat de reacció. En ple estat de xoc, les locals només van poder anotar 4 punts en deu minuts i van passar de guanyar de nou al descans, a perdre de sis a l’inici de l’últim quart.

En els darrers deu minuts, les jugadores de Bernat Canut tenien el partit allà on volien. Però Mollenhauer no estava disposada a posar-los les coses fàcils. El partit va entrar en un ritme trepidant d’anotació i les women in black van escurçar distàncies fins a col·locar-se a quatre (48-52). Aleshores va aparèixer Birttney Sykes que, prenent el relleu anotador de la seva compatriota, va encapçalar l’escapada visitant. Un triple d’Irati Etxarri seguit d’un 2+1 de Sykes van etzibar una escletxa que va deixar el partit dat i beneït.

L’Spar Girona torna cap a casa amb una nova victòria sota el braç. Les gironines, que entre lesions i endarreriments de trànsfers no han pogut comptar amb la plantilla al complet fins fa deu dies, tenen una prova de foc dijous contra un dels clàssics de l’Eurolliga. I gairebé sense pausa, l’equip rebrà el proper diumenge a una de les seves bèsties negres aquesta temporada: el Barça CBS.