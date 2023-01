Una individualitat de Pedri, amb una conducció al minut 22 que va dinamitar l’estructura defensiva de l’Atlètic de Madrid i va ser transformada en el gol decisiu per Ousmane Démbélé, va marcar la diferència al Metropolitano a favor del Barcelona, amb una victòria salvada en els instants finals per Araujo i que el destaca en el lideratge, tres punts per sobre del Reial Madrid, segon, mentre es deslliura de l’equip matalasser; un rival menys en les seves aspiracions de guanyar LaLiga.

Derrotat dissabte el seu immediat perseguidor, el conjunt blaugrana va aprofitar l’ocasió en un partit dels marcats en vermell, l’exigència del qual supera altres desafiaments, per l’escenari, per la presumpció del rival, per la competitivitat que va requerir del Barcelona, duel del qual no serà recordat per la qualitat, ni per un futbol brillant, ni per una quantitat d’ocasions, però sí perquè va guanyar al Metropolitano. Va jugar amb el crono quan havia de fer-ho, quan més li interessava, per tenir el triomf. I va reafirmar, per sobre de tot, la seva primera posició de la taula.

Ja no està en el focus, per exemple, de l’Atlètic, a 14 punts. I fora, fins i tot, de les places de la Lliga de Campions. No ho va aconseguir amb la reacció amb que va respondre al 0-1 en contra, ni amb les ocasions que va disposar en el tram entre el gol en la seva porteria i el descans, quan de debò es va creure que sí que podia guanyar al Barça. Abans no ho va visualitzar.

No és el Barcelona d’altres temps incontestables. Ni tan sols s’hi acosta. Però el seu lideratge és una condició que imposa. Encara sense Messi, tan determinant sempre en el passat, encara sense Robert Lewandowski, fora d’acció per la sanció de tres partits, la precaució, el respecte, realment el temor, subjeia en Simeone cada vegada que l’enfronta amb el seu Atlètic.

Tan latent gairebé sempre, tan evident en la posada en escena, per més que pugui ocultar-ho la coartada de les individualitats que posseeix el conjunt blaugrana, l’Atlètic va ser víctima de la seva por, tan obcecat a impedir més que a proposar, amb el curtcircuit que va provocar la llibertat de Pedri, indetectable per al pla blanc-i-vermell. L’estructura de Simeone va volar pels aires amb un moviment tan simple com una conducció. De Pedri. Paraules majors. L’internacional espanyol es va retardar uns metres, va agafar la pilota i es va sentir tan alliberat que va començar una conducció inassolible per a cap dels defensors que es van acostar -mai es van creuar- en el seu pas cap a l’àrea. Quan va sentir la dificultat va trobar al seu costat a Gavi, que, al seu torn, va trobar més a la seva dreta a Démbélé, tan sol, tan còmode, que el seu gol ja no va admetre dubte.

Amb el 0-1, el Barça va marcar el crono amb l’altre futbol per assegurar la victòria, entre l’expulsió de Savic i Ferran Torres per enredar-se en una pugna, entre l’oportuna intervenció d’Araujo sobre la línia a una rematada de Griezmann, entre la celebració de molt més que una victòria. El Barcelona és més líder.