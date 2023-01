Álex Moreno, de destacar amb el Llagostera a la Premier League

El 16 de juliol del 2012, fa més d’una dècada, el Diari de Girona informava del fitxatge pel Llagostera d’un davanter jovenet al qual se li van tancar les portes de la Masia. Aquest nom era Álex Moreno, que ha brillat tant al Betis des del carril esquerre, que fitxarà per l’Aston Villa d’Unay Emery. L’equip de la Premier League pagarà uns 15 milions d’euros per ell, entre fixos i variables, i, de fet, el futbolista ja no va viatjar amb els seus companys a l’Aràbia Saudita, on jugaran les semifinals de la Supercopa d’Espanya contra el Barça.

Quan Moreno va arribar a Llagostera, el club competia a la Segona Divisió B. Va ser un fitxatge més d’Oriol Alsina, el gran arquitecte d’un vestidor que va arribar a estar dues temporades al futbol professional. Moreno, format a la FE Vilafranca i amb 19 anys, havia destacat al juvenil A blaugrana d’Óscar García en qualsevol de les posicions d’atac, «si bé és en els extrems on millor desenvolupa el seu joc», explicava l’anàlisi feta per aquest Diari. Com Moreno havia acabat la seva etapa juvenil i el Barça B no havia aconseguit l’ascens de categoria, va quedar desvinculat. I el Llagostera, atent, va pescar-lo.

En el curs que va estar-se al Municipal llagosterenc, Moreno va disputar 27 partits; 12 d’ells, com a titular. Fins i tot va marcar un parell de gols, contra l’Atlètic Balears i l’Ontinyent. L’equip, entrenat per Lluís Carrillo i en el qual formaven part noms del talent de Pitu Comadevall, Sellarés o Àlex Granell, va acabar en desena posició, amb sis punts de marge respecte al descens. Un any després seria campió de grup i pujaria a Segona. Sense Moreno, això sí, que en acabar la seva única temporada a Llagostera va incorporar-se al Mallorca, també a Segona. A partir d’allà, la seva trajectòria no va tenir aturador: el Rayo a Primera, l’Elx a Segona, tres cursos més al Rayo -dos a Segona i un a Primera-, i quatre temporades al Betis, inclosa l’actual, que l’han revalorat de tal manera que Unay Emery, qui no fa gaire va deixar el Vila-real per provar el projecte de l’Aston Villa, s’ha fixat en ell.

Segons van publicar els mitjans andalusos, el seu fitxatge és imminent i es tancarà per una xifra aproximada de 15 milions d’euros. L’estiu passat, Moreno ja va estar a punt d’anar cap a Anglaterra, perquè el Nottingham Forest va intentar-ho de valent. A diferència d’ara, el futbolista va dir que no. Però tot va començar a Llagostera.