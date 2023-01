El retorn de Girona a la Lliga ACB 14 anys després ha despertat un autèntic «boom» a la ciutat. Es va poder intuir amb la resposta eufòrica de l’afició, esgotant els abonaments en menys de 24 hores (4.200), i s’ha pogut constatar amb les magnífiques entrades que s’han registrat a Fontajau en les set primeres jornades disputades fins ara. La mitjana d’aquests partits és de 4.911 espectadors, és a dir, fregant el ple, perquè el pavelló té una capacitat de 5.200 amb les cadires a peu de pista, una xifra molt superior a la que va tenir, per exemple, l’Akasvayu en la seva última temporada a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Aleshores les 7 primeres jornades només van reunir 4.271 aficionats de mitjana, 700 menys que ara.

«Estem molt contents, la resposta està sent fantàstica. Ja es va veure a l’estiu amb els abonaments i també ara amb l’ambient que es viu a Fontajau en cada partit», apunten fonts del club. S’ha aconseguit, amb l’organització d’activitats paral·leles als partits, despertar l’interès no només dels aficionats al bàsquet. «Oferim un espectacle per a tots els públics, per exemple aquesta setmana, dissabte, contra el Bilbao, hi haurà l’actuació de Barjots Dunkers al descans, fent una exhibició d’esmaixades, i a la nit els abonats que hagin vingut al partit podran accedir de franc a Platea». La previsió és que el partit contra el Bilbao torni a dur una magnífica entrada i que, el 28 de gener, contra el Barça, hi hagi un ple absolut. Ja no queden localitats, i només l’opció que algun abonat alliberi el seu seient.

Aquesta temporada s’han superat els 5.000 espectadors tres vegades: contra el Madrid, l’UCAM Múrcia i el Joventut. I la pitjor entrada va ser contra el Breogan, amb 4.648 aficionats. Catorze anys enrere, l’Akasvayu, en les primeres set jornades, va tenir un millor pic de seguidors amb la visita del Barça (4.823), i per tres vegades no va arribar ni als 4.000 (Pamesa, Estudiantes i Gran Canària). Un altre element a tenir en compte és que durant aquella etapa el club solia tenir màniga ample a l’hora de regalar entrades, cosa que ara no passa. Qui entra a Fontajau és perquè ha adquirit la seva localitat o abonament, donant valor al producte.

Llista d’espera

A l’estiu quan el club va aturar la campanya d’abonats perquè volia reservar un paquet d’entrades per vendre es va obrir una llista d’espera. Avui gairebé hi ha 600 persones apuntades i el degoteig no s’atura. I això que els resultats esportius no són per tirar coets, malgrat la reacció dels darrers partits. El Girona només ha guanyat 5 partits, tres d’aquests a Fontajau (UCAM, Saragossa i Joventut).

El «boom» que es respira a Girona pel retorn a l’ACB també queda clar amb la presència cada cop de més aficionats en els desplaçaments. El club, des de fa setmanes, ofereix localitats als abonats si des de l’equip rivals se’ls n’ofereixen.