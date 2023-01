El porter Gonzalo Pérez de Vargas, un dels capitans de la selecció espanyola d’handbol, va dir ahir que «l’objectiu» al Mundial de Polònia i Suècia «és competir des del primer dia» i va deixar clar que el millor camí per lluitar pel podi passa per no abandonar la filosofia del partit a partit que tan bons resultats ha donat al conjunt espanyol els darrers anys.

La selecció intentarà explotar al màxim el bon ambient que es respira dins de la selecció i que Gedeón Guardiola, un altre dels capitans, va assenyalar com una de les claus dels èxits recents. «L’ambient és molt bo dins de l’equip i aquest crec que és un dels secrets perquè hàgim pogut arribar fins on hem arribat», va indicar Guardiola durant l’acte de comiat de la selecció celebrat a la seu del Comitè Olímpic Espanyol. Un acte en què el seleccionador espanyol, el sarrianenc Jordi Ribera, va destacar la bona feina feta durant la fase de preparació per l’equip, que arribarà a Polònia i Suècia com un dels favorits al títol. «Espanya sempre surt com un dels equips a batre, perquè ens ho hem guanyat els últims anys, però per arribar al final cal anar pas a pas i respectant sempre tots els rivals», va assegurar el tècnic.