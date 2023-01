Lance Armstrong: eternament dopat per l’UCI

Una dècada després de la suspensió a perpetuïtat de Lance Armstrong, l’exciclista texà, desposseït de les set victòries al Tour, segueix encapçalant la llista de la Unió Ciclista Internacional (UCI) en què hi figuren més d’un centenar de corredors repartits per tot el món que compleixen actualment sanció per utilitzar mètodes prohibits per millorar el rendiment esportiu.

Armstrong no s’ha guanyat el perdó com a corredor avançat d’una època ciclista que va circular per un túnel negre que semblava no tenir sortida i les úniques portes del qual estaven carregades de xeringues, pastilles de tota mena i material mèdic per fer transfusions sanguínies a qualsevol habitació d’hotel , mentre els camells -i no precisament els que van circular dissabte passat carregats de regals de Reis- travessaven tot Europa carregats de productes de farmàcia.

Les suspensions per dopatge, afortunadament, es dicten ara a comptagotes, però no vol dir ni que els infractors hagin desaparegut de la faç del ciclisme ni que la federació internacional, en col·laboració amb l’AMA (Agència Mundial Antidopatge), deixi d’efectuar controls sobretot per sorpresa que, al cap i a la fi, són els que serveixen veritablement per eliminar i castigar els que aposten pel parany per al rendiment.

En total són 101 -fins a 112 si s’afegeixen els 11 castigats a perpetuïtat, entre ells Armstrong- els corredors que estan en període de reclusió esportiva. Un dels últims ciclistes castigats ha estat Íñigo González, de 23 anys, que es va proclamar a Mallorca campió d’Espanya de la categoria elit-sub 23 als passats campionats estatals disputats el juny de l’any passat. González va donar positiu en un control realitzat per l’Agència Basca Antidopatge i a les mostres van aparèixer EPO i tramadol. Aquest darrer fàrmac, de fet, ha començat a estar prohibit en ciclisme l’1 de gener i a la resta dels esports l’any que ve. Va ser l’analgèsi copioide que va costar a Nairo Quintana els resultats aconseguits al Tour 2022 i que ara està tancant-li totes les portes dels principals equips i amb això la possibilitat de disputar carreres de primer nivell.

Crida l’atenció que la majoria de suspesos siguin corredors de Centreamèrica i Amèrica del Sud on sembla més estesa ara la cultura de dopatge si s’exclou, quant a països europeus, Portugal on continuen apareixent excessius positius en comparació amb la resta de federacions del seu entorn.

Armstrong lidera la llista de castigats a perpetuïtat en què segueixen apareixent també el seu antic director Johan Bruyneel i estrelles contemporànies de la seva època com els italians Danilo di Luca i Riccardo Riccò, que va començar a despuntar durant el retorn del texà a finals de la primera dècada d’aquest segle.