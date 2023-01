El mercat ACB bull més que mai i és a punt de concretar una operació que tornarà a la Lliga el pivot internacional gironí Yankuba Sima. Després de brillar a Manresa, Sima va fitxar l’estiu passat pel Reyer Venezia però les coses no li han anat com s’esperava. No ha tingut protagonisme, ha jugat poc i vol sortir-ne, i a Màlaga ho tenen tot a punt per anunciar-lo com a nou reforç de l’Unicaja, com a recanvi del lesionat Augusto Lima. El cap de setmana passat Yankuba, de 26 anysm ja no va ni jugar amb els italians el partit contra el Verona.

Un dels problemes que ha retardat l’operació ha sigut que els drets del jugador gironí a la lliga espanyola són del Manresa, que podria exigir diners si l’Unicaja volgués un traspàs, i ara mateix l’opció que contemplen a Màlaga és la de la cessió. Sima, que medeix 2’09 metres, té encara molt marge de millora però és un jugador jove amb gran potencial en el joc interior. Nascut a Santa Eugènia, va formar-se al Sant Josep fins que el 2013 va incressar a la Canarias Basketball Academy i, més tard, va passar pel bàsquet universitari americà(St John’s i Oklahoma State). El Manresa li va obrir la porta a l’ACB, i a Espanya també va jugar a Ourense a la LEB Or. A dues jornades pel final de la primera volta, la Lliga Endesa bull i molts equips s’estan reforçant. Fins i tot ho va fer el Bàsquet Girona divendres passat, amb l’arribada de Jeremiah Hill, procedent del Betis, que a la vegada aprofitava aquesta sortida per dur Luke Fischer. Altres operacions que s’han anat concretant al mercat darrerament són les de Caroline, de Manresa a Fuenlabrada, i els fitxatges pel Granada de Ndoye i Mike Moore. Precisament l’equip andalús serà el darrer rival del Girona en la primera volta, dissabte de la setmana que ve. Abans tocarà rebre el Bilbao a Fontajau.