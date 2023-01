El primer equip de la Unió Esportiva Tossa de Mar és el conjunt menys golejat del futbol regional català. Els nois que entrena Edu Urdiales només han encaixat 4 gols en 13 jornades, un fet que els ha permès també situar-se com a líders en solitari del grup 1B de Segona Catalana. Guillem Costa, que ha encaixat els 4 gols havent jugat 11 dels 13 partits, ha abaixat la persiana -el jove Ivan Blanco ha jugat els dos restants, sense rebre’n cap.

El porter palamosí explica que «soc el menys responsable d’aquests registres, tenim un bon equip i una línia defensiva molt forta. Em xuten poc, però quan els rivals ho fan haig d’aparèixer, no és fàcil». El 4-4-2 o el 3-5-2 són sistemes que utilitza el Tossa i que demostren que no posen l’autobús al darrere.

Costa va arribar al Tossa el 2021 i té com a principal àngel de la guarda, a l’eix de la defensa, l’experimentat Edu Poderoso, capità i futbolista del Lloret de Mar durant una desena d’anys. Al seu costat, i per mantenir l’estructura més sòlida del país, l’acompanyen homes com Issa Diallo, Suley Sidibe, Álvaro Egea, Alex Lobo i Juan Romero.

Costa, que té Víctor Valdés com a porter referent, es va formar al planter de la FE Palamós i Bisbalenc abans de saltar a regional amb l’Aro, Palafrugell, Guíxols i Palamós. I somia amb l’ascens a Primera: «Si et dic que no és l’objectiu, mentiria. L’any passat no vam pujar per un partit».