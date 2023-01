EUROLLIGA DE BÀSQUET. Tot i la seva irregularitat i els molts problemes per protegir la pintura, el Barça va mostrar caràcter per vèncer ahir a la pista de l’Asvel Villeurbanne (75-82) impulsat per la irrupció ofensiva de Cory Higgins, que va anotar set dels seus 16 punts als tres darrers minuts.