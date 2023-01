La segona volta de l’Eurolliga es presenta tan apassionant que l’Spar Girona i el Famila Schio disputen una final anticipada. En un grup B igualadíssim, en què els quatre primers es classifiquen per als quarts de final i els altres queden eliminats, l’equip gironí i l’italià, tercer i quart classificat, presenten el mateix balanç: cinc victòries i tres derrotes. El Mersin i el Perfumerías Avenida, segon i cinquè, també tenen registres idèntics, mentre que en la primera posició destaca el Sopron, amb un 6-2. Per tant, el guanyador del Schio-Uni sortirà reforçat; mentre que el perdedor quedarà en una posició debilitada. «Hem de ser més sòlides, no podem tenir tants alts i baixos», explica Bernat Canut, l’entrenador gironí, que continua: «És veritat que contra l’Estudiantes comencem el partit tenint uns bons cinc-sis minuts i fem una segona part bona, amb intensitat i buscant el nostre joc; però entrem en dinàmiques de desordre que hem d’evitar. Som capaces de fer-ho bé i malament, no estem gaire lluny de les dues coses». Respecte l’Schio, comenta que «és un dels equips implicats en la batalla pels llocs capdavanters. Haurem de vigilar, perquè té una plantilla equilibrada i perillosa, és un equip molt complet». A l’anada, l’Spar Girona va superar el Schio a Fontajau (83-63). Bernat Canut confessa que encara hi ha jugadores amb grip, com Tolo, però tindrà a tota la plantilla a disposició. Hores abans del duel, l’Uni Girona coneixerà el seu rival en els quarts de final de la Copa de la Reina.