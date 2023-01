Missió complerta. Amb més suor del compte i un neguit estalviable, el Barça va aconseguir el primer dels objectius amb què s’ha plantat a Aràbia Saudita. Els de Xavi Hernández van garantir-se un lloc a la final de la Supercopa gràcies al triomf contra el Betis en un partit boig i amb alternatives que es va decidir des del punt de penal. El conjunt blaugrana va fer mèrits per estalviar-se els trenta minuts extres i el neguit de la tanda de penals, però no va saber acabar de sufocar mai la passió i ganes d’un Betis, marrà, que mai va perdre la cara del partit. Lewandowski va encarar la semifinal pel Barça en una primera part on el VAR va invalidar un gol per fora de joc mil·limètric a Pedri. Fekir, al tram final del partit va forçar la pròrroga i, tot i que Ansu Fati feia prometre-se-les molt felices als de Xavi, Loren M orón, de taló, tornava a igualar el partit i el derivava als penals. Des dels onze metres, l’encert de Ter Stegen, que va aturar els llançaments de Juanmi i William Carvalho va ser decisiu. Lewandowski, Kessié, Ansu Fati i Pedri van transformar els seus llançaments i el canari va certificar la classificació blaugrana. Per part del Betis, Willian José i Loren Morón havien marcat.

Els porters estan dominant aquesta Supercopa. Si Thibaut Courtois va aguantar el Reial Madrid contra el València, ahir Ter Stegen va respondre amb una altra gran actuació, aturant dos penals en la tanda contra el Betis (2-4) i sent determinant durant el partit un parell d’intervencions salvadores. Va dir Xavi Hérnández en la prèvia que la clau del partit seria veure qui disposava més de la pilota i es van notar aquestes indicacions en la primera mitja hora de partit, en la qual el Barcelona va dominar l’esfèric i robava amb facilitat. Fruit d’això van arribar les ocasions i Pedri va veure com el nou sistema de VAR per al fora de joc impedia que el 0-1 pugés al marcador. Sí que ho va fer una rematada escarransida dins l’àrea de Lewandowski que Claudio Bravo no va saber refusar bé. Abans de la mitja part, Ter Stegen va aparèixer per evitar l’empat de Rodri. Amb el 0-1 i el Barça dominant es va arribar al descans. A la represa, Xavi va refrescar l’equip i l’invent no va acabar de funcionar. Sense Dembélé, el Barça va perdre espurna i desequilibri i el Betis va fer un pas endavant. Fekir va topar primer amb Ter Stegen però a la segona va empatar i força la pròrroga. Ja al temps extra, Ansu Fati tornava a avançar els barcelonins que, tanmateix, van veure com de seguida, Loren Morón, de taló, situava el 2-2 i enviava el partit a decidir-se des del punt de penal. Allà Ter Stegen va aturar els xuts de Juanmi i Carvalho i va impulsar el Barça a la gran final, on l’espera el Madrid.