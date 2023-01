De menut, Joan Jordán corria pels carrers de Palafrugell a la recerca d’un somni que encara no sabia que es compliria: arribar al futbol professional. Quan no era hora d’anar a l’escola, agafava la pilota i, utilitzant els garatges dels veïns com a porteries, perfeccionava la seva tècnica. Hi jugava amb el seu germà, l’Àlex; i amb els cosins quan hi anaven. Mai no es cansaven. «S’ha esforçat molt per arribar a on és», han comentat més d’una vegada la seva gent, que quan el migcampista del Sevilla tenia 16 anys va haver de prendre una decisió que ha acabat canviant el seu món. A Jordán, format al Palafrugell, Bisbalenc i Gironès-Sàbat se li va obrir la possibilitat d’abandonar les comarques gironines i desplaçar-se a Sa Pobla (Mallorca), per jugar al Poblenc. «Ha sigut la decisió més encertada de la meva vida», expressava el migcampista, anys més tard. I això que va estar a punt de fer les maletes i tornar a casa, perquè viure amb una família que no és la teva, al principi no és fàcil.

Amb el pas del temps, Jordán va anar creixent, reduint les diferències amb el futbol professional. Va fitxar per l’Espanyol, on Sergio González va donar-li l’oportunitat d’estrenar-se a la Primera Divisió. Casualment, ho va fer contra el que avui és el seu equip, el Sevilla, un 30 d’agost del 2014. El gol de l’equip blanc-i-blau, que va perdre per 1-2, el va fer Cristhian Stuani, amb qui aquest dissabte es retrobarà a Montilivi. L’Eibar, clau en la seva carrera Malgrat tot, no va aconseguir l’estabilitat a Cornellà-El Prat i va marxar al Valladolid, a Segona, on va estar el curs en què el Girona aconseguiria el seu primer ascens a Primera. Havien passat tres cursos des del seu debut a l’elit, ja estava preparat per fer un pas més. Allà va arribar l’oferta de l’Eibar, que sí que jugava en la màxima categoria, i on Jordán va passar dues temporades que el van projectar a escala nacional. Aquells dos anys van ser claus per al que vindria més endavant, amb la seva eclosió definitiva a Sevilla. Són recordats els duels de Jordán contra el Girona en la seva etapa a Ipurúa, en què va fer-li dos gols en les dues victòries guipuscoanes de la primera temporada (4-1 i 1-4). Després vindria el Sánchez Pizjuán i una fantàstica Europa League en el seu primer curs, guanyant el Manchester United en les semifinals i l’Inter en la final. Per cert, a la plantilla ja hi havia Bounou. Consolidat en l’onze inicial en el seu quart any a Nervión, aquest passat cap de setmana va complir 200 partits en la Primera Divisió. A Sevilla també ha pogut tastar la Lliga de Campions, aquella competició que de petit disputava en els videojocs. Sempre que no estigués pels carrers de Palafrugell amb una pilota enganxada als peus, esclar.