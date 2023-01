L’Spar Girona s’enfrontarà al Gernika en els quarts de final de la Copa de la Reina després del sorteig celebrat ahir al migdia a l’Ajuntament de Saragossa. Amb l’equip basc el balanç d’aquesta temporada és d’un triomf molt solvent, a Fontajau, en partit de lliga (65-49). Els altres duels de la primera ronda d’una competició que es jugarà a la capital aragonesa del 30 de març al 2 d’abril seran València-Estudiantes, Casademont Saragossa-Araski i Perfumerías Avenida-Barça CBS. L’Uni debutarà divendres a les sis de la tarda (el primer partit de la jornada), i l’endemà jugaria una hipotètica final contra el vencedor de l’Avenida-Barça. El dijous es jugarien els altres dos partits, d’on sortiria l’altre semifinal. La final està programada per diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al pavelló Príncep Felip.

«El Gernika serà un rival dur, a la Copa no hi ha cap rival fluix», va assegurar la directora esportiva del club, Laia Palau, un cop conegut el resultat del sorteig. La sensació és que amb la Lliga Femenina més igualada dels últims anys, resulta impossible fer pronòstics per la Copa, que serà igualadíssima. «Si sempre és un torneig obert, tal i com està la lliga aquest any encara ho serà més», va admetre Palau. Avui Uni i València manen a la classificació amb 13 triomfs, dos més que els perseguidors, Avenida i Casademont Saragossa.

El Gernika s’ha classificat per la Copa pels pèls i amb polèmica, gràcies a una victòria a la pista del Cadí el novembre passat (68-70) que l’equip urgellenc va impugnar. Les imatges demostraven que el triple guanyador de les basques havia arribat fora de temps però tot i això la Federació va arxivar el cas i va mantenir el Gernika guanyador.