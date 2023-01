Gerra d’aigua freda. Després d’acabar i començar l’any amb una dinàmica positiva, i tot i suar la cansalada competint, l’Spar va ensopegar ahir al Palazzetto Livio Romaro d’Schio en un partit disputat que es va escapar en el tram final. Un parcial de 13 a 2 sortint d’un temps mort va condemnar les opcions gironines en els darrers tres minuts. Les vermelles van anul·lar amb efectivitat alguns dels principals arguments ofensius de les seves rivals -com Marina Mabrey o Astou Ndour- però van topar amb una Rhyne Howard inspirada que no tenia aturador i anava sobrada de confiança en sí mateixa (26 punts). La derrota converteix els propers cinc duels d’Eurolliga en cinc finals anticipades en les quals caldrà assegurar les victòries a Fontajau (on rebrà al Kangoeroes Mechelen i al CBK Mersin turc) si el conjunt de Canut vol tenir opcions de classificar-se per a quarts.

L’l’Spar Girona era conscient de la importància d’aconseguir una victòria lluny de casa per incrementar exponencialment les seves opcions d’acabar la jornada entre les quatre primeres i així ho va demostrar prenent la davantera a l’inici del partit amb un parcial de 0-5. Les italianes van respondre de la mà de Rhyne Howard i Kim Mestdagh que van ajustar el marcador (16-17). Les pèrdues van llastrar a l’equip local durant els primers compassos, encara que el domini del rebot va minimitzar la defensa que les gironines estaven fent. L’avantatge s’anava balancejant a costat i costat del marcador davant la mirada de Bernat Canut que, en veure un mínim indici de reacció italiana (23-21) va frenar el partit. Ofuscades des del perímetre, l’eterna assignatura pendent d’aquesta temporada, les gironines van veure com Astou Ndour col·locava el 25-21 a favor de la seva esquadra des de sota el cèrcol. Però el salvavides gironí va arribar mitjançant Rebekah Gardner, que amb dues accions consecutives va retornar l’equitat. Les segones oportunitats generades a partir del domini del rebot ofensiu van permetre a les jugadores de Dikaioulakos marxar per davant al descans (35-30). Howard i Mabrey no van fallatr en l’arrencada del tercer quart per col·locar una nova màxima diferència (40-32). Semblava que les vermelles tenien una marxa menys que les seves rivals, però Laura Cornelius va sortir al rescat per impulsar un parcial de 0-5 que va impedir que l’equip es despengés. L’holandesa va fer un pas endavant en l’apartat anotador, però Howard es va començar a banyar en un estany d’autoconfiança carregant amb efectivitat pràcticament la meitat de punts del seu equip. Quan faltaven cinc minuts, el partit continuava obert (57-56). Però quan en faltaven tres, l’equip va caure de morros. Una pèrdua de pilota i un triple de Mestdagh van col·locar un dolorós (66-58) amb dues accions consecutives que van culminar un parcial de 13-2. Amb minut i mig encara en joc, la diferència es va arribar a disparar fins als deu punts (68-58). L’Uni va maquillar el resultat fins al 70-65 final, però no va poder evitar marxar d’Itàlia amb una derrota tot i la contradictòria sensació que el partit es podia haver guanyat.