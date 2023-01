El Barça CBS no li acaba d’anar bé, a l’Spar Girona. Tot i tractar-se d’un conjunt nouvingut a l’elit, i el fort pes del qual disposa el club gironí en la Lliga Femenina des de fa tant temps, l’ha guanyat cada vegada que s’han enfrontat aquesta temporada. Tres de tres. Primer, en un amistós a l’estiu (61-68); en segon lloc, en les semifinals de la Lliga Catalana (59-62); i per acabar en el partit de la primera volta del campionat (70-67). Demà, a partir de les 16 hores a Fontajau, l’equip de Bernat Canut buscarà la revenja. Serà també un duel en les direccions esportives entre dues jugadores que van compartir capitania a Fontajau: Laia Palau i Núria Martínez.

Una victòria també suposaria oblidar el mal tràngol de la derrota contra el Schio, que li complica l’accés als quarts de final de l’Eurolliga malgrat tenir encara totes les opcions obertes (en aquests moments és sisè de grup, però està empatat amb el tercer, que no és cap altre que Perfumerías Avenida; el quart, el Mersin; i el cinquè, el DVTK). En la Lliga, l’Uni Girona comparteix lideratge amb el València Basket, ambdós amb un balanç de 13-3. L’equip valencià, per cert, rep el Cadí La Seu en un altre dels partits més destacats de la jornada. El rendiment del Barça en la màxima categoria ha sorprès tothom, i és el cinquè classificat amb uns registres de 9-7. Tots dos equips encara podrien protagonitzar més derbis aquest curs i ja saben que es veurien les cares en les semifinals de la Copa de la Reina que es farà a Saragossa si superen els seus partits de quarts: l’Uni contra el Gernika i el Barça contra el Perfumerías Avenida.

61-68 a Platja d’Aro

En el darrer amistós de preparació per aquest curs, l’Uni Girona i el Barça CBS van citar-se a Platja d’Aro, en la primera de les tres victòries blaugranes en els tres derbis disputats. Com en tots tres, la igualtat va ser màxima, tot i que la diferència final va ser la més gran que s’ha produït, amb set punts de marge. Al descans, el Barça dominava de dos punts (29-31) i el domini realitzat en la part decisiva del partit va fer impossible que la reacció de l’Uni acabés a bon port (del 44-56 es va passar al 59-60). L’intercanvi de cops del minut final va beneficiar l’equip d’Isaac Fernández.

59-62 en la Lliga Catalana

En el primer torneig oficial de la temporada, el Barça va manar des de bon principi en les semifinals de la Lliga Catalana. Pocs s’esperaven l’ensopegada de l’Uni Girona, l’organitzador del torneig a Fontajau. El Barça, com havia passat a Platja d’Aro, el va sorprendre amb una bona sortida, marxant al descans amb un sòlid avantatge i deixant el pavelló glaçat i sense resposta (29-37). Això sí, l’equip de Bernat Canut va arribar al principi de l’últim quart per davant (49-48), però la inspiració rival i les errades pròpies van condemnar a un conjunt que va tenir la darrera possessió per enviar el duel a la pròrroga: Murphy, però, va errar el triple i l’Uni Girona es va quedar sense la seva final.

70-67 a Sant Feliu de Llobregat

El derbi de la primera volta de la Lliga, disputat al pavelló Juan Carlos Navarro, també va ser de color blaugrana davant un desencertat Uni Girona, que va tenir feina a arribar viu a la fi dels dos primers quarts (42-32). Mentre Bernat Canut desitjava una reacció, aquesta va estar lluny d’arribar, i el conjunt gironí va encadenar un ple de derrotes que espera transformar demà en el quart partit entre tots dos equips. S’haurà d’estar atent especialment a la pivot canadenca del Barça, Ruth Hamblin, una de les millors jugadores del campionat.