Que Fontajau acolliria un Girona-Barça de bàsquet el proper dissabte 28 de gener a les 20.45h se sabia des de l’agost, quan la lliga ACB va sortejar el calendari. També estava confirmat que aquell cap de setmana hi hauria ració doble de derbi perquè, capritxos dels sortejos, el de Primera divisió de futbol també va deparar pels dies 28 o 29 el duel amb els blaugranes a Montilivi. Finalment ahir, només quinze dies abans del partit, LaLiga es va decidir a anunciar-ne l’horari oficial. Serà també dissabte 28, a les 16.15h. Hi haurà, per tant, doble ració de Girona-Barça però, com a mínim, amb els horaris prou separats com per a què qui vulgui (i pugui) tingui la possibilitat d’anar als dos partits.

Que la ciutat aculli en una mateixa tarda dos partits d’aquesta transcendència requerirà dispositius de seguretat especials i, segurament, el millor hauria estat evitar-ne la coincidència. Però LaLliga ja s’ha pronunciat i els dos derbis es jugaran el mateix dia, separats per dues hores i mitja entre que acabi un i comenci l’altre. En el cas del bàsquet ja no queden entrades. L’única possibilitat per anar-hi és que algun abonat alliberi el seu seient i tenir la fortuna de poder-lo adquirir abans que ningú. Pel partit de futbol les localitats encara no estan a la venda ni tampoc s’han fet públics les escales de preus. L’última visita del Barça a l’estadi va ser ara farà quatre anys, el 27 de gener de 2019. Els blaugranes van guanyar per 0-2 amb gols de Semedo i Messi, davant 14.000 espectadors. El duel va tenir polèmica, per l’expulsió de Bernardo per doble amonestació a l’inici de la segona part. A més aquell partit, inicialment, LaLiga el volia disputar a Miami. Va ser una idea que es va filtrar la tardor de 2018 però que finalment es va acabar descartant perquè la Federació no hi va accedir i això va dur al Barça a renunciar-hi. Estava previst compensar als abonats del Girona amb diverses fórmules, fins i tot, oferint-los l’opció de viatjar als EUA. L’altre precedent a l’estadi també va acabar amb triomf blaugrana: 0-3 en partit jugat el setembre de 2017.