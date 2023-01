"La porta és tancada" deia Míchel divendres, però "el mercat és el mercat" afegia. Tot i que, el Girona té ara mateix les 25 fitxes ocupades, el club treballa per reforçar-se aquest mes de gener. De fet, té la intenció de fer-ho i la prova més clara que ho farà és la presència de Viktor Tsygankov aquesta tarda a la llotja de Montilivi. L'extrem ucraïnès ha vist el partit contra el Sevilla en directe del que tot sembla indicar que serà el seu nou equip.

Tsygankov acaba contracte el mes de juny amb el Dinamo de Kiev, però el Girona estaria negociant amb el club ucraïnès un petit traspàs per poder-ne disposar a partir de ja. Segons diverses informacions des d'Ucraïna, el jugador signaria per quatre temporades amb el GIrona. Tsygankov és un home ofensiu, principalment, extrem de 25 anys que ha jugat tota la seva carrera al Dinamo, amb qui ha jugat una desena de partits de Champions League i Europa League. L'operació no està tancada però que el jugador hagi estat avui al camp hauria de ser bon senyal.