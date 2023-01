Els primers instants van estar marcats per un Girona molt actiu en els dos costats de la pista. En atac, els d’Aíto es recolzaven en Quino Colom i Taylor, i en la faceta defensiva aconseguien puntejar gairebé tots els llançaments bilbaïns. Només algunes pilotes perdudes dels gironins i tres triples d’Anderson mantenien el partit en un puny (11-9). Però quan més dificultats tenien els locals per anotar, apareixia Sorolla amb dos accions positives i Fjellerup amb un triple -la seva pitjor faceta- per donar la màxima avantatge al seu equip (18-11). Reyes sumava un altre triple pels visitants però una cistella de Prkacin i una recuperació i esmaixada a plaer de Hill ene ls últims segons del quart permetia als de Fontajau marxar acabar el primer quart amb un coixí de 8 punts (22-14).

Els bilbaïns s’encomanaven novament al tir des de més enllà del 6,75 per començar el segon període, però pel bàndol gironí apareixia l’ímpetu de Prkacin i Garino, que anotava la primera cistella després d’estar vàries setmanes fora de les pistes per lesió, i Ponsarnau es veia obligat a demanar temps amb una nova màxima diferència (28-17). En aquest moment emergien els intangibles del ripollès Xavi Rabaseda per liderar la reacció basca (31-26). No era el millor moment en atac pel Bàsquet Girona, però l’equip s’aferrava a una defensa gairebé perfecte i tres punts de tir lliure de Gasol i Miletic donaven aire en el tram final de la primera meitat (34-26). El de Sant Boi aconseguia ara un 2+1 però una acció espectacular visitant deixava la diferència per sota dels 10 punts al descans (37-28). A més del resultat, la gran notícia pel Girona era la nul·la aportació del base suec Ludde Hakanson, que en els últims tres partits havia anotat més de 22 punts de mitjana.

Precisament, el suec s’estrenaria en els primers segons del tercer quart, però seria un miratge, perquè en qüestió de dos minuts els gironins van signar un parcial de 10 a 0 liderat per Gasol amb 10 triples i amenaçaven amb marxar amb una distància definitiva (47-31). El Bilbao responia però era incapaç de seguir el ritme anotador local, gràcies a un Gasol en estat de gràcia que era substituït amb els crits de “MVP” de Fontajau. 5 punts més de Taylor i Colom obligaven Ponsarnau a demanar temps mort perquè la diferència continuava creixent (54-35). Prkacin. No es rendia el Bilbao però ara era incapaç d’aturar un incommensurable Prkacin sota els cèrcols. El jove croat sumava 8 punts consecutius i rebia una eixordadora ovació de Fontajau. Tot i que quedaven encara 10 minuts, el sisè triomf de la temporada i el tercer seguit semblava del tot encarrilat (62-42).

El show de la perla balcànica encara no havia acabat. Es guardava, de fet, la millor acció del partit, un alley-oop espectacular servit per Fugueras. Fontajau era una festa i es rendia dempeus a l’energia de l’aler-pívot quan era rellevat. El Girona s’agradava i els bilbaïns ja havien abaixat definitivament els braços, perdent pilotes absurdes mentre el públic feia l’onada (79-52). El matx arribava als últims minuts però encara hi havia temps per una altre acció espectacular ara protagonitzada per Fjellerup i perquè Figueras es llances a terra per recuperar una pilota en l’últim minut tot i la diferència abismal en el marcador. Sonava la botzina i Fontajau esclatava d’eufòria perquè el seu equip els hi havia regalat una autèntica exhibició (84-59).