Enmig d’una bateria de qüestions sobre mercat, Jorge Sampaoli també va parlar del Girona en la prèvia del partit ahir. «Té una idea molt clara de joc, amb molta naturalitat. No té pressió per desenvolupar una idea col·lectiva. Són audaços i valents», deia. El tècnic argentí fins i tot revelava que es fixa en el Girona per «treure’n coses» i aplicar-les al seu equip. Sampaoli reconeixia que la victòria contra el Getafe havia anat d’allò més bé per començar a veure la llum del final del túnel.