El tercer triomf seguit és possible

«El partit contra el Bilbao pot marcar un abans i un després sobre les nostres aspiracions a curt termini. A mitjà i llarg termini sé que estarem amunt», comentava Aíto García Reneses, en la prèvia d’un partit que el Bàsquet Girona espera amb il·lusió. El moment de l’equip, que tindrà la baixa d’Oriola («no s’està entrenant. Esperem que torni com més aviat millor», comenta Aíto), però que recupera el Pato Garino i haurà de descartar a un jugador -Fjellerup és dubte-, és possiblement el millor del curs: encadena dues victòries consecutives a Fontajau (78-69 amb el Saragossa i 79-66 amb el Joventut), dues seguides a la Lliga (l’esmentada contra la Penya i un 75-83 a Fuenlabrada) i tres victòries en els darrers quatre partits (només la patacada a Manresa, 82-79). «Es tracta de ser regulars i intentar allargar la dinàmica contra el Bilbao. Els últims resultats demostren que la feina s’està fent bé, encara que és més fàcil fer-ho contra els equips de la part baixa de la taula que no pas contra els de la part alta». Preguntat pel que pot aportar el darrer fitxatge, Jeremiah Hill, Aíto va respondre que «és un jugador amb talent. S’ha d’integrar i això porta temps. Ha de conèixer com defensem i ataquem, però és un jugador despert i crec que l’adaptació serà ràpida». Gràcies als resultats aconseguits aquestes setmanes, el Bàsquet Girona ha fet seva la tretzena posició, amb un balanç de cinc victòries i deu derrotes. El seu rival aquesta tarda, el Surne Bilbao Basket entrenat per Jaume Ponsarnau, un vell conegut a Fontajau, pot presumir d’estar situat en una zona molt més còmoda: és vuitè, amb un balanç de 8-7, però arriba al partit en una dinàmica força diferent de la dels gironins. Han perdut dos dels tres darrers partits de Lliga, en la visita del Reial Madrid (80-85) i el desplaçament a la pista de l’Unicaja (92-79). Van refer-se, això sí, en l’últim partit jugat, apallissant l’UCAM Múrcia (99-81). Ponsarnau va parlar de la seva experiència a Fontajau a finals del curs passat: «El Bàsquet Girona disputava el play-off d’ascens i vaig estar ajudant a Sargatal i a tot el club. Vaig viure una experiència fantàstica i bonica que va tenir la recompensa de ser molt inspiradora». El tècnic català té molt bona relació amb Gasol. «Ha sigut el millor defensor del món, entén el joc amb una intel·ligència descomunal. És el generador de contraatac més important de l’equip. Des dels rebots treu unes assistències impressionants. On no arriba el seu cos arriba la seva mà, si no ha arribat abans la seva ment, que és brillantíssima». Ponsarnau deixa clar que el partit serà molt competitiu. «Entre la dinàmica que porten i la inspiració actual de Colom... Estan destacant perquè la seva proposta d’energia és molt sòlida i l’estan trobant en tota la plantilla».