L’última derrota de l’Spar Girona en la Lliga Femenina Endesa va ser contra el Barça CBS, el 6 de desembre. A partir de llavors, l’equip de Bernat Canut ha guanyat sempre en la competició domèstica. Ja són sis partits seguits, que li fan compartir el lideratge amb el València Basket. En aquesta gran dinàmica nacional han caigut el Perfumerías Avenida (76-72), l’IDK (53-68), el Cadí La Seu (67-57), l’Embutidos Pajariel Bembibre (81-64), el Clarinos (59-96) i l’Estudiantes (62-72). Però contra el Barça, l’Uni no ho tindrà gens fàcil. En primer lloc, perquè les blaugranes són l’equip revelació del campionat i ocupen el cinquè lloc de la taula, havent-se assegurat la seva presència en la Copa de la Reina que es jugarà a Saragossa. Però també serà complicat perquè en els tres precedents d’aquest curs, sempre s’ha imposat les barcelonines.

«No sé si la paraula adequada és dir que el vestidor està nerviós pel partit, però sí que sento que hi ha tensió. I m’agrada, perquè hem de treure l’orgull», comenta Canut, que en un to crític explica el perquè els tres duels entre el seu equip i el Barça s’han decantat sempre pel mateix costat. «Ens han guanyat els tres partits perquè el Barça ha tingut més ganes de guanyar, de llançar-se a terra, de rebotejar, de córrer i de lluir tots els intangibles que van més enllà de la tècnica, la tàctica i del que sigui».

L’entrenador de l’Uni valora que «el partit a Itàlia el podíem haver guanyat, però també ens va faltar això que estic comentant. Ens derroten per les segones opcions, ens hem de sacrificar molt més del que ja ho fem. I espero que l’afició ens ajudi i ompli el pavelló, com en les grans ocasions». Canut, fins i tot, reconeix que «hem fet un toc d’atenció a l’equip perquè el necessitem per fer aquest pas endavant i tinguem opcions de seguir a la recerca dels nostres objectius». Respecte al conjunt d’Isaac Fernández, opina que «l’he vist jugar bastant i juga molt bé a bàsquet. Es nota que té un grup treballat de fa bastants anys: tenen moltes dinàmiques, els seus sistemes són molt mòbils, amb moltes lectures. Les jugadores estrangeres que s’han afegit els han donat un plus addicional. Anna Cruz a part, esclar, perquè els reforça en aquest lideratge en la direcció i el domini de pilota», conclou Canut.