El CN Banyoles multiplica per tres la despesa pel gas: de 80.000 a 250.000 euros

El CN Banyoles va multiplicar l’any passat per tres la despesa en gas respecte el 2021. De 80.000 euros es va passar a prop de 250.000, segons detalla el seu president, Jordi Casanova. L’augment del cost de l’energia també ha afectat el club, sobretot perquè fa dos anys tenien un preu tancat amb el subministrament de gas que no van poder mantenir el darrer exercici. «Hauríem pogut tenir un problema molt gran si a l’estiu no haguéssim augmentat la partida, i també ens ha ajudat les altes temperatures que hem tingut fins pràcticament el desembre. Estàvem realment preocupats». Menys maldecaps els genera la factura de la llum. Una inversió en plaques solars posada en marxa l’any passat els ha fet estalviar un 30%.

«Venim de la covid i de la pèrdua de la massa social que van generar les restriccions, i hem hagut de reajustar el pressupost», relata Casanova, que apunta una recuperació del número de socis i del nivell d’estades esportives a les seves instal·lacions per explicar com han pogut anar trampejant la situació. A Banyoles el que més els preocupa és el consum de gas, un 70% entre octubre i marc. «A banda de les plaques solars també hem posat mantes tèrmiques a la piscina i com que anàvem avançats en estalvi energètic això ens ha beneficiat». De cares al 2023, però, es mostra optimista: «el preu del gas té un límit, si s’hagués mantingut el de l’agost les piscines estarien tancades. Espero que els preus estiguin continguts», destaca. El CN Banyoles ha instal·lat dues lones a la piscina exterior, que ja està coberta amb una estructura retràctil els mesos de fred. El motiu principal és l’estalvi d’energia en el procés de mantenir l’aigua a la temperatura adient per al bany. Durant la nit es despleguen dues lones que eviten bona part de la pèrdua de calor i d’humitat relativa i, així, es requereix menys energia per a mantenir els paràmetres de confort. És una mesura que segueix la línia marcada per la instal·lació de plaques solars i pel sistema eficient de producció d’aigua calenta sanitària que ja fa anys que es va implantar. CN Olot Un 93% d’increment per l’energia entre 2021 i 2023 Al CN Olot, segons exposa la seva presidenta, Gemma Soy, l’augment dels costos energètics ha repercutit en el pressupost amb una puja de la despesa del 93% entre el de 2021 i el d’aquest 2023. «Per sort vam veure a venir el problema i vam poder-ho repercutir en les tres potes que sostenen el club, els socis, els esportistes i les entitats que lloguen les nostres instal·lacions», explica. En el seu cas, la despesa es divideix a meitat i meitat entre electricitat i gas, i es plantegen instal·lar plaques solars per minimitzar-ho. Soy creu que «hi ha un greuge comparatiu entre els esportistes que fan servir instal·lacions municipals i els que tenim nosaltres. S’hauria de fer un estudi de quina és la subvenció que reben i que se’ns pogués compensar també als clubs com el nostre, d’interès social i sense afany de lucre».