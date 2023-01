Cap de setmana d’èxits a Fontajau. Després d’una jornada marcada per la victòria del Bàsquet Girona dissabte, l’Spar Girona va posar el colofó ahir guanyant al Barça CBS en un partit treballat que es va acabar resolent gràcies a l’aparició estel·lar de Shay Murphy (16 punts) al final del tercer quart. La nord-americana va aixecar als 4.324 espectadors del pavelló amb un triplàs sobre la botzina des de mig camp al final del tercer quart que va desempatar el partit (48-45) i que va ser l’espurna d’un parcial sensacional de 10-1 a l’inici dels darrers deu minuts en què l’escorta va oferir la seva millor versió. Ho valorava ella mateixa en declaracions després del duel: «No m’agrada perdre i encara menys fer-ho tres vegades contra el mateix equip».

Amb la baixa d’última hora de Rebekah Gardner, que es va ressentir d’un dolor a l’espatlla esquerra després de patir un cop en el darrer duel d’Eurolliga contra el Famila Schio, Brittney Sykes (15 punts) també va fer un pas endavant, especialment en l’apartat defensiu on va usar amb intel·ligència el seu físic per intimidar dins la zona.

El Barça CBS s’havia convertit enguany en la bèstia negra de l’Uni. Pretemporada, Lliga Catalana i Lliga Femenina Endesa havien sigut escenari de sengles derrotes de les gironines davant del conjunt blaugrana. Vists els antecedents, les trobades entre tots dos equips s’han convertit en un derbi interessantíssim, i així ho van demostrar les jugadores tan bon punt van trepitjar el parquet. Les jugadores d’Isaac Fernández van sortir a tota metxa i transcorreguts tres minuts van capgirar el triple inicial de Drammeh amb un parcial impulsat per Jolene Anderson i Marta Canella (3-10). Bernat Canut es va aixecar de la cadira amb celeritat per demanar més intensitat a les seves jugadores. María Araújo i Marianna Tolo el van escoltar i van reaccionar per retallar distàncies i tornar a posar al seu equip en el partit. Laura Cornelius va rubricar la remuntada amb un triple que va col·locar l’empat en el marcador. Una cistella de Shay Murphy in extremis va permetre a les locals tancar el primer assalt amb avantatge (20-16). Tres minuts de dubtes en atac van obligar Isaac Fernández a frenar el partit. Rakovic va ser un maldecap per a la defensa de l’Spar i va permetre al Barça tornar a agafar la iniciativa (26-30). Les visitants van guanyar confiança i van arribar al descans amb un +4 en el marcador (31-35).

Després de la pausa, el bloqueig anotador va fer mossa en tots dos equips. Transcorreguts cinc minuts de joc només s’havien anotat dues cistelles i semblava que totes dues esquadres havien quedat anestesiades. Fontajau es va convertir en una olla pressió i les pèrdues van començar a abundar (35-39). Marianna Tolo (13 punts) va aparèixer en el pal baix per despertar al seu equip i Brittney Sykes va col·locar l’empat (39-39), cada cistella es batallava com si fos la última. En l’últim sospir, Shay Murphy va reanimar a la graderia amb un triplàs sobre la botzina (48-45) que permetia agafar aire.

Ella mateixa va impulsar un parcial de 10-1 desbordant confiança per tots els porus de la seva pell. El conjunt local es va fer valer i va col·locar la màxima diferència en el marcador de la mà de Sykes (62-48) que va agafar el relleu anotador a la seva compatriota. Les gironines van deixar noquejades a les blaugranes que, malgrat intentar la remuntada amb dos triples d’Ainhoa López, van sucumbir.

La victòria permet a l’Spar agafar aire abans de rebre al Kangoeroes Mechelen dimecres en una nova jornada d’Eurolliga. Les gironines, que van perdre en la seva visita a Bèlgica en el partit d’anada, estan obligades a guanyar si volen mantenir vives les opcions de ser entre les quatre primeres del grup B. Caldrà veure si el canvi d’entrenador a Perfumerías Avenida té un impacte en el rendiment de l’equip castellà, rival directe en aquest mateix grup. Sigui com sigui, les jugadores poden celebrar que ahir, per fi, el derbi es va quedar a Fontajau.