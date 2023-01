Després de quedar-se amb el regust de victòria a la punta de la llengua el cap de setmana passat, amb una ajustada derrota davant el Basket Almeda (42-43), el GEiEG va fer mèrits ahir per guanyar a l’EKKE Lleida (62-48), a qui passa per sobre a la taula. Una victòria important «no només pel que fa a classificació, sinó especialment en sensacions», com deia Bernat Vivolas just després del partit. I és que la victòria es va segellar gràcies a una notòria remuntada al tercer quart, amb un parcial de 20-6, i una gran solidesa defensiva, que havia estat un punt feble en jornades anteriors.

El guió de partit no va començar malament per les gironines, que ja al primer quart van ser capaces de donar la volta al marcador. Així i tot, el Lleida es va créixer al segon quart, i va aconseguir marxar al descans amb un resultat de 27-29 a favor. Les de Vivolas, però, no estaven disposades a cedir, i els triples de Mitjanas i Bagaria, només encetar el tercer quart, junt amb les cistelles de Coma i Gonzalez, enfilaven un marcador a favor que permetria a les gironines tancar al tercer quart 12 punts per sobre. I amb el valor afegit de permetre a les rivals anotar només 6 punts. L’últim temps seria només qüestió de mantenir el resultat. Una tasca gens fàcil.