Després de setanta-set minuts de bon joc del Girona B, semblava que el filial aconseguiria resistir davant l'Europa, el líder de la categoria, però un error en la sortida de pilota ha condemnat els de Vizuete. Fidel a l'estil, l'equip treia la pilota jugant des del darrere quan Katsushima l'ha perdut a la mitja lluna, deixant tot un caramel de reis a Carlos Portero, que no ha fallat sol davant Piedra.

De totes maneres, el filial no s'ha rendit contra els "escapulats", i ha estat a punt d'empatar el partit amb un gran llançament de falta de Dawda, que ha obligat Marc Vito a volar per tallar les ales al Girona B. Era un rival complicat i, desafortunadament, la bona feina de l'equip no s'ha pogut transformar en cap punt. Ara és hora de mirar endavant i preparar el proper duel, també a Riudarenes, amb el Castelldefels, un rival directe en la lluita pel play-off.