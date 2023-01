Tot i reaccionar bé al cop matiner i l'empenta de l'AE Prat, un rival directe en la zona baixa de la taula, l'Olot no ha sabut culminar la remuntada per endur-se els tres punts, i tot ha acabat en empat al Municipal. Una llàstima, perquè el d'avui era un partit clau per a sortir del pou. De nou, ha faltat encert. Forgas l'ha tingut, al 64', per a rematar amb l'esquerra una bona centrada de Bigas, però ha estat l'únic. Abans, ja ho havien provat Urri, Ot Serrano o Castells, i després les han tingut Xumetra i Saidou, però cap d'ells ha pogut enviar la pilota al fons de la xarxa. Així, els garrotxins segueixen dissetens i són a vuit punts de la salvació. Sense sumar de tres no serà fàcil assolir els objectius, i la victòria es resisteix des del 29 d'octubre.