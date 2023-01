El Peralada s'entrebanca amb el Badalona (1-1)

Després de sumar un punt els darrers dos partits, el Peralada esperava el duel amb el Badalona amb ganes de retrobar-se amb la victòria, però, de nou, s'ha entrebancat. A casa, els xampanyers no han pogut passar de l'empat contra un rival de la zona baixa, i això que s'havien posat per davant al 57'. Els escapulats, però, han tret orgull i, en només cinc minuts, han tornat a igualar el marcador, que ja no s'ha mogut tot i les ocasions dels dos equips.

Tot i haver sumat dos punts dels últims nou, els de Miquel Àngel Muñoz segueixen en posicions de play-off, marcant-ne el límit un punt per sobre del Castelldefels. Amb el resultat d'avui, la difícil visita al Sant Andreu el cap de setmana que ve pren encara més importància.