Vint-i-un punts a dues jornades pel final de la primera volta, quan Míchel demanava fa uns dies estar per damunt dels vint en l’equador de la lliga; i quan la salvació, que alguns diuen que aquest any estarà més cara, es podria enfilar una mica per damunt dels quaranta, vol dir que per poc que el Girona FC faci les coses normals, l’equip assegurarà la seva permanència.

I per què? Es podien preguntar alguns. Doncs molt senzill, només cal tirar de recordatori. Fem memòria. El penal absurd en el debut al camp del València que va fer volar un punt. La passivitat defensiva en el 0-1 a casa contra el Celta que va deixar sense puntuar. L’assistència de Samu Saiz a Borja Iglesias en el 2-1 contra el Betis, sense la qual s’hauria tret un petit botí del Villamarín. L’accident dels cinc gols contra la Reial Societat el dia que se’n marquen tres. La badada al Metropolitano en el primer gol de l’Atlètic i el regal de Juan Carlos en el segon, sense el qual se sumava un altre punt. El desastre defensiu del 3-0 en la primera part contra l’Almeria. O la pèrdua de Miguel en el 0-1 del recent partit jugat a casa contra el Rayo i que al final va acabar amb taules. Tota aquesta llista és simplement per veure que per jugades ben absurdes o que sense errades més que evitables, ara el Girona FC podria disposar de mínim tres, quatre o cinc punts més, que seria or pur donat com està la lliga. Resumit això, si en la segona volta l’equip és capaç de mostrar la fiabilitat que ja li ha estat més habitual en els darrers partits i oblidar-se dels errors absurds als quals hem fet referència, la vintena de punts tornaran a caure segur i així arribarà la salvació. Tot això comptant que encara queden dos partits de la primera part de la competició i que la xifra dels vint-i-un punts actuals encara pot créixer. I també tenint present que dos partits enrere en un duel directe a camp contrari, es va deixar l’Espanyol a la mateixa distància que hi havia de quatre punts i que ahir es va obrir un forat de sis respecte al Sevilla i la zona baixa. Gens malament.