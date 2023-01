Una altra vegada. L’Olot jugava ahir un duel clau contra un rival directe de la zona baixa de la taula, l’AE Prat, però, de nou, no va poder passar de l’empat. Com amb l’Eivissa, i el Mallorca. Els garrotxins no guanyen des del 29 d’octubre i els tres punts són cada cop més necessaris per a nodrir no només la classificació sinó també la confiança dels garrotxins. Cal reaccionar.

I l’Olot pot fer-ho. Ahir ho va demostrar, refent-se amb orgull del revés inicial que va ser el gol del Prat tot just al minut 9. Poc a poc, el joc es va anar bolcant cap a la porteria de Craviotto i Callís va tenir la més clara, pecant de generositat. En la represa, els garrotxins van sortir amb força i el premi els va arribar amb el gol de Forgas, que va entrar potent des de darrere per rematar amb l’esquerra una centrada de Bigas. Saidou i Xumetra ja havien entrat i van estar a punt de fer el segon. A l’obús del jove li va faltar encert, i la falta del veterà la va treure Craviotto sota pals. El maleït encert es va tornar a resistir, i venen partits durs contra l’Espanyol B i el Terol. L’Olot no pot perdre l’orgull que va exhibir, perquè cal creure-hi per salvar-se.