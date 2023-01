El Girona B va firmar ahir un gran partit a Riudarenes per plantar cara al líder de la categoria, l’Europa. Tot i el bon joc i la solidesa de l’equip, que va tenir ocasions per a fer el seu gol, el filial va acabar firmant la seva pròpia sentència quan gairebé quedaven deu minuts per a arribar al noranta.

Llavors, quan s’estava traient la pilota jugada des del darrere, Katsushima va perdre la possessió a la mitja lluna de l’àrea, deixant Portero sol davant Piedra. Res a fer. Els escapulats van avançar-se i, fins al final, van fer valer la seva experiència per a controlar bé el partit. El filial, però, no es volia rendir, i gairebé rescata un punt gràcies a un precís llançament de falta de Dawda, que va obligar Vito a volar per tallar les ales a una remuntada gironina. L’Europa és, possiblement, l’equip més fort de la lliga (almenys, segons la taula), i el Girona B va competir-li de tu a tu. La joventut de l’equip es va notar i ho reflecteix el marcador, però si una cosa va tornar a deixar clara el filial és que pot competir de tu a tu amb qualsevol rival. Ara, toca treballar per al proper duel, també a Riudarenes, contra el Castelldefels. Serà un enfrontament clau en lluita pel play-off, amb només tres punts separant cada conjunt, i els de Vizuete buscant trencar una ratxa de dues derrotes per la mínima consecutives.