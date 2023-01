Roko Prkacin va completar dissabte el seu millor partit amb la samarreta del Bàsquet Girona, amb 18 punts i 20 crèdits de valoració en només 17 minuts de joc. La perla croata va fer gaudir el públic amb el seu treball sota els cèrcols i una última pinzellada d’espectacle a l’últim quart. D’entre els 5.181 aficionats que es van congregar a Fontajau, n’hi havia un de molt especial per Prkacin i que devia marxar especialment satisfet: el seu pare, Nikola Prkacin, un conegut exjugador.

El tècnic del Bàsquet Girona, Aíto García Reneses, va explicar en la roda de premsa posterior que el gran dels Prkacin va estar tota la setmana veient com entrenava el seu fill i ahir no es va perdre el partit en que, casualitat o no, el seu fill va donar una exhibició. Aíto no dubtava en destacar que «ha jugat el millor partit de la seva vida» i va comentar, rient, que havia convidat el seu pare a venir a tots els partits, a qui ja coneixia.

Prkacin és el jugador de la plantilla del Bàsquet Girona que està experimentant una progressió més ràpida sota les ordres d’Aíto, que sempre ha estat un mestre en la formació de joves promeses.

I això que el preparador madrileny va explicar en una compareixença durant la temporada que normalment els jugadors evolucionen més lents que els exteriors. De fet, veient l’inici de curs del croat, semblava que es compliria la premissa d’Aí to. Però Prkacin ha trencat tots els esquemes.

Li va costar trobar el seu lloc en l’arrancada de temporada. Es va quedar a zero en els primers quatre compromisos i semblava que el seu paper seria més aviat testimonial. Però de seguida va anar guanyant més protagonisme en la rotació i el primer punt d’inflexió per la seva progressió individual va ser davant el Breogan, quan va acabar amb 16 punts tot i que van ser insuficient pels gironins. «És una satisfacció que l’equip i cada un dels jugadors jugui bé», admetia Aíto, que no coneixia abans al talent de Zagreb.