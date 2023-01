La catalana de bàsquet femení, a Girona

La selecció catalana femenina absoluta torna a Fontajau. Ho farà el dissabte 13 de maig, contra un rival encara desconegut, dins dels actes organitzats per la Federació Catalana de Basquetbol amb motiu del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023). «Girona, amb l’Uni Girona al capdavant, és una ciutat referent per al bàsquet femení. És on hi ha més llicències, la tradició és llarguíssima. I l’Uni és el conjunt català femení que històricament ha arribat més lluny en una competició europea i aconsegueix reunir milers de persones a Fontajau en cada partit. Això té molt mèrit. Per això trobo que és molt encertat fer el partit aquí, per la capacitat i pel que significa. Ens omple d’alegria haver-ho anunciat», comenta Xavier Santaló, el president de la representació territorial gironina de la federació de bàsquet. La presentació del centenari va tenir lloc ahir a La Pedrera - Casa Milà de Barcelona i també es va confirmar el partit de la selecció catalana masculina, en aquest cas al juny al Nou Congost, el pavelló on el BAXI Manresa disputa els seus partits.

El darrer precedent de la selecció femenina també va ser a Fontajau, on va guanyar a Montenegro el 2018 per 83-57. En aquell equip competien jugadores de renom com Núria Martínez, Rosó Buch, Queralt Casas i Georgina Bahí. «Encara no sabem qui serà el rival, però podem assegurar que serà una selecció competitiva i atractiva per al públic i hem escollit aquesta data perquè està situada entre el cap de setmana que acaba la Lliga i l’inici de la concentració de la selecció espanyola», conclou Santaló.