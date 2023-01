L'Uni Girona ha comunicat aquest matí que Laura Cornelius deixa de ser jugadora de l'equip de Bernat Canut. El club ha arribat a un acord amb el CBK Mersin, rival d'Eurolliga,i equip actual de Roberto Iñíguez, a canvi d'una compensació econòmica pel traspàs de la base holandesa. Cornelius causa baixa immediata i ja no hi serà demà per enfrontar-se al Kangoeroes Mechelen a Fontajau.

“Ens agradaria agrair a la Laura la seva predisposició, amabilitat i treball que ens ha donat aquests mesos. La seva sortida ens obre la possibilitat de seguir construint el millor equip possible. El club ja s’està movent en el mercat per cobrir aquesta baixa”, ha explicat la directora esportiva, Laia Palau. L'Uni no descarta reforçar la plantilla per cobrir el buit que deixa Cornelius. Les opcions intactes de l’Uni Girona per a continuar amb vida a l’Eurolliga