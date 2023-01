Les opcions intactes de l’Uni Girona per a continuar amb vida a l’Eurolliga

Quan falten cinc jornades per a la fi de la fase de grups de l’Eurolliga, l’Spar Girona continua amb les opcions intactes per convertir-se en un dels quatre equips del grup B que es classifiqui per als quarts de final de la competició. Tot i la derrota a la pista del Famila Schio, les jugadores de Bernat Canut, el qual va donar un toc d’atenció a la seva plantilla abans del partit contra el Barça i aquesta va respondre guanyant el derbi per consolidar el colideratge a la Lliga, es troben empatades amb tres equips més: Mersin, Perfumerías Avenida i DVTK defensen el mateix balanç de 5-4 que presenta l’Spar Girona.

Demà, Fontajau no pot fallar a la cita que té contra l’últim classificat, el Kangoeres Mechelen, que tan sols ha guanyat un partit. Curiosament, aquest va ser en la visita de les gironines a terres belgues (77-67). Sense donar res per fet, els altres quatre duels que hi haurà fins a final de la lligueta posen els pèls de punta: el dimecres 25 a la pista del Sopron (actualment és el líder amb uns registres de 7-2), el dia 31 a la pista del DVTK, el 22 de febrer novament a Fontajau amb el Mersin i tancarà la fase de grups l’1 de març a la pista del Perfumerías Avenida. És a dir, dels cinc partits que li queden a l’Spar Girona, dos els jugarà a Fontajau i tres lluny de casa. I si filem més prim, tres els disputarà contra conjunts que ara mateix estan empatats amb elles. De fet, són les darreres jornades d’un grup d’infart. El calendari també presenta un munt de duels directes en el que falta de competició, però en aquesta es prendrà un respir i viurem, a banda de l’Uni Girona- Kangoeres Mechelen; el Mersin - Landes, Perfumerías Avenida - Schio i DVTK - Sopron. Qualsevol resultat pot canviar el grup de dalt a baix. Els precedents Què va fer l’Uni Girona contra els rivals que li queden en la primera volta? Fent una ullada, comprovem que el conjunt de Bernat Canut va perdre inesperadament a la pista del seu rival de demà, el Kangoeres Mechelen, que ha perdut la resta de partits (vuit) que ha disputat. Amb el Sopron, l’equip va guanyar per un ajustat 63-60. Contra el DVTK va caure 58-64 a principis de desembre, amb el Mersin va sortir escaldat per 64-50 i contra el gran rival, el Perfumerías Avenida, la pallissa a favor va ser escandalosa: 74-48. Comptant-ho tot, el balanç seria de dos triomfs i tres derrotes; un fet que si es repetís ara, deixaria un interrogant massa obert respecte a les possibilitats de l’Uni Girona d’accedir als quarts de final de l’Eurolliga, on la presència de Rebekah Gardner, de moment, també està en dubte.