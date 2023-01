El Cadis va anunciar que ha sol·licitat «a les instàncies federatives competents» la impugnació del partit de dilluns contra l’Elx (1-1) i demana que es reprengui des del minut 81, quan el conjunt visitant va empatar «en un clamorós i flagrant de joc, no susceptible d’interpretació». El Cadis fonamenta la sol·licitud en què «no pot titllar-se d’un mer error humà, sinó d’un greu i manifest error tècnic arbitral, motivat per l’actuació negligent i no excusable dels àrbitres de la Sala VOR».