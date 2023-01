La Lliga va fer públic l’horari de la vintena jornada de la Primera Divisió, en què el Girona rebrà el València el diumenge 5 de febrer a les 16.15 h (DAZN). L’equip valencià, amb el qual es va iniciar el campionat amb una derrota a Mestalla, estrenarà també la segona volta per als blanc-i-vermells, que abans es desplaçaran a Vila-real (aquest diumenge, a les 14 h) i disputaran el derbi català contra el Barça a Montilivi (el dissabte 28, a les 16. 15 h). Darrerament, i a excepció de la visita del Rayo (un dijous laborable a les 17 hores), l’equip gironí s’ha vist beneficiat per uns bons horaris en cap de setmana, al contrari del qual va passar en les primeres jornades del campionat, en què el públic de Montilivi va comprovar com els tocava assistir a diferents duels en dilluns i divendres. Segur que els rivals hi fan.