El Torneig Internacional de Tennis Femení de La Bisbal, entre els quatre tornejos més importants d’Espanya– juntament amb Reus i Valencia i només per sota de Madrid – i entre els 50 en l’àmbit internacional en terra batuda, ha pujat de categoria a WTA Tour 125 i repartirà 115.000 dòlars (més de 100.000 euros) en premis. «En set anys hem arribat fins aquí gràcies al nostre esforç i passió pel tennis. La nostra prioritat és garantir un creixement sostenible i arribar a ser l’equivalent del Godó en femení. Volem que la gent associï La Bisbal amb tennis femení i que tota la província de Girona s’impliqui a fer créixer el torneig», explica Xavier Ponsatí, president del Club Esportiu CT La Bisbal.

Es tracta d’un nou salt de categoria per a un torneig que va néixer fa set anys com un ITF 10K + H i, després de l’èxit de les anteriors edicions, ha anat pujant fins a arribar al millor circuit del món en categoria femenina. El 2016, quan es va organitzar la primera edició, el torneig va repartir 10.000$; el 2017 van ser 25.000$; 25.000$ + H al 2018; 60.000$ + H el 2019; 60.000$ + H el 2021 (després de no poder-se realitzar l’any anterior a causa de la pandèmia) i 100.000$ + H el 2022. Es tracta d’un creixement exponencial d’un torneig que manté la seva essència, perquè està ideat i organitzat pel propi club. Això suposa un plus per a les jugadores, que cada any reben el tracte pròxim d’un equip humà dedicat en cos i ànima al torneig.

La competició es disputarà entre el 5 i l’11 de juny, coincidint la segona setmana de Roland Garros. Això permetrà que algunes de les tennistes que no aconsegueixin entrar a l’última setmana de competició del torneig parisenc, es puguin apuntar al torneig internacional de La Bisbal. Una competició que reprodueix algunes de les condiciones que es donen al Grand Slam francès, atès que utilitza la mateixa terra batuda portada especialment des de França per a garantir la màxima qualitat.

Els aficionats al tenis podran gaudir del joc de jugadores consolidades dins del top100 o superior. Per les pistes de La Bisbal hi han passat jugadores de la talla de la begurenca Paula Badosa (actual número 13 del rànquing mundial) o Bianca Andreescu (guanyadora del US Open en 2019 davant Serena Williams).

Per altra banda, s’espera la presència d’una nodrida de jugadores catalanes que ja han participat en el torneig i ara mateix estan escalant posicions al ranking. És el cas de Rebeka Masarova, que recentment va entrar al top100 mundial després d’arribar a la final del WTA 250 d’Auckland; i les gironines Marina Bassols, que està a les portes de situar-se entre les cent millors, i Aliona Bolsova, 61 del món i que està recuperant la seva millor versió. L’any passat van estar representats al torneig fins a 22 països de quatre continents diferents: Àsia, Europa, Amèrica (sud i nord) i Oceania. «Amb l’entrada al circuit WTA el nivell de les participants pujarà amb total seguretat. Sabem que el nostre torneig és un gran aparador i nosaltres volem oferir totes les facilitats a les jugadores perquè demostrin tot el seu potencial. El feedback que rebem sempre per la seva part és molt positiu i volem que quan vinguin se sentin com a casa», remarca Marta Sánchez, directora del torneig.