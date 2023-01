L’experiència de l’Intercity és l’argument principal que farà servir Xavi Hernández per tenir activada la plantilla abans de viatjar a Ceuta (20.00h/Movistar), un desplaçament singular a la Copa que inclou un vol amb avió a Màlaga i un altre en helicòpter per arribar al continent africà. El tècnic blaugrana va nomenar l’equip alacantí que va esprémer el Barça a l’anterior eliminatòria com a exemple del que pot passar si els seus jugadors no posen «els cinc sentits» al camp.

Més que el viatge i la diferència de categoria (el Ceuta, a més, és cuer en el seu grup de Primera RFEF), el que més preocupa Xavi és gestionar que el grup no es relaxi. A més d’haver recuperat el liderat de la Lliga a la represa després del Mundial, i haver superat la «gairebé ensopegada» amb què es va qualificar el 3-4 davant l’Intercity, el Barça acaba de conquerir el seu primer títol amb el gran triomf sobre el Madrid (3-1) que va venir acompanyat d’una actuació estel·lar sobre els blancs.

«Jo no em sento alliberat per haver guanyat la Supercopa. L’hem gaudit i ara l’aparquem. Sento una altra vegada la pressió per guanyar la Copa, la Lliga, l’Europa League...», va dir l’entrenador del Barça, que voldria traslladar aquesta mateixa mentalitat als futbolistes. A qui no va convèncer és a Memphis Depay, que se’n va del Barça. El davanter neerlandès no va acudir a l’entrenament i no anirà a Ceuta, ja que s’està tancant el seu traspàs a l’Atlètic. El seu lloc a la davantera el va cobrir el jove Ángel Alarcón (18 anys), del Juvenil A, que ja va participar en la sessió.

Xavi va admetre que insistirà molt a avisar del perill irremeiable que suposaria una nit distensió a Ceuta. L’eliminatòria continua sent un partit únic. La Supercopa ha insuflat una dosi de tranquil·litat i confiança al vestidor, també «de credibilitat» cap al seu projecte fora d’ell.

L’eliminació seria un pas enrere del Barça que el preparador desitja impedir. «Hem de donar continuïtat a l’èxit de la Supercopa», resumia Xavi. A l’èxit i a l’emergent estat d’ànim i futbolístic de la plantilla. «Estem en el nostre millor moment», va assegurar, no sense abans recordar que la Copa és un terreny procliu a les sorpreses i que el Barça no pot protagonitzar-ne una d’elles. Xavi va avançar que Ronald Araujo descansarà. Frenkie de Jong va també. Possiblement Robert Lewandowski, amb un cop a l’esquena, serà reservat, així com Pedri, que són els futbolistes més carregats.