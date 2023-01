Si alguna cosa va aprendre el Barça a Alacant, amb l’Intercity, és que havia de prendre’s molt de debò un equip de Primera RFEF. La recent experiència viscuda a Alacant, on no va desembussar l’eliminatòria fins a la pròrroga i li van igualar tres vegades el marcador, li va servir de molt a Ceuta per a corregir-se i saldar el duel amb la suficiència que havia d’esperar-se (0-5).

Ni un signe de deixadesa ni supèrbia es va concedir l’onze blaugrana, i això li va permetre avançar a quarts de final (eliminatòria a partit únic, de la qual avui coneixerà al seu rival en el sorteig), amb menys angoixes, encara que obligat a treballar per igual. No va treure el peu de l’accelerador fins que va entrar a la dutxa i això va possibilitar que es regalés una golejada. També va facilitar que Xavi promogués el debut del juvenil Ángel Alarcón a deu minuts del final. Deu canvis va practicar Xavi en l’alineació que va batre al Madrid. Només va repetir Lewandowski, a qui no es pot utilitzar el diumenge en la Lliga per sanció. El va acompanyar Ferran, també suspès, i Raphinha, el més descansat dels davanters. L’atac, i la resta de l’equip, era de suficient categoria, sobrada, per a batre al Ceuta. Seriositat i rigor Dos dels fitxatges estel·lars destinats a alleujar la falta de gol van complir el seu paper. Raphinha va obrir la llauna cinc minuts abans del descans i Lewandowski la va buidar cinc minuts després. Dues fuetades breus i demolidors un parell de vegades en les quals van poder situar-se en la vertical de la porteria. Va estar afortunat el nou, que va marxar amb dos gols. Massa davanter per als defenses de Ceuta. Tot el contrari que el tercer integrant de la davantera. Completament gafat Ferran Torres, a qui no li surt res, la seva mala ratxa va quedar encara més ressaltada tan sols ser substituït: Ansu Fati va endollar també el primer xut. Fins i tot Kessié va mullar. El Barça disputarà els quarts de final de la Copa del Rei, juntament amb el Madrid, la Reial Societat, el Sevilla, el València, l’Athletic Club, l’Atlètic de Madrid i l’Osasuna. Memphis s’entrena a Madrid Diego Simeone, entrenador de l’Atlètic de Madrid, ja va disposar ahir del seu últim fitxatge, el davanter Memphis Depay, procedent del Barça, a falta encara de l’anunci oficial del seu traspàs per part dels dos clubs, en l’entrenament vespertí del conjunt blanc-i-vermell, en què es va posar a les ordres del tècnic argentí, amb la vista en el seu possible debut.