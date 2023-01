La Federació Catalana de futbol es va reunir dimarts passat a Madrid amb el Secretari d’Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, per intentar trobar solucions a les polèmiques inspeccions que l’Estat està fent a diversos clubs modestos de les comarques gironines. De moment el Roses i el Quart ja han sigut multats per unes irregularitats en els campus d’estiu, amb imports que superen els 30.000 euros, mentre que el Peralada (3a RFEF), Lloret, Bescanó, Can Gibert, Bosc de Tosca, Palamós, Banyoles, Figueres i l’Escala (1a Catalana), i Llançà (3a Catalana), han rebut requeriments i han hagut de facilitar diversa documentació contractual tot i tractar-se d’entitats amateurs.

Els representants de la Federació van ser el president, Joan Soteras, i el secretari general, Oriol Camacho. A la reunió també hi van ser presents la UFEC i CUFADE (Confederació d’Unions de Federacions Autonòmiques Esportives Espanyoles). Allà, segons una carta que la Federació ha fet arribar als 170 clubs de la província de Girona, els van assegurar que l’Estat vol millorar la regulació esportiva dels esportistes aficionats, i també els van deixar clar que «el Ministeri no impulsa cap campanya d’inspecció». En aquest sentit els van informar que «l’actuació a Girona es deu a una denúncia», en la mateixa línia del que ja havia traslladat a l’òrgan federatiu el subdelegat del Govern Albert Bramon. En aquella primera trobada, el 3 de gener, ja es va arrencar un compromís per aturar les inspeccions «i trobar un marc regulador adient per a l’esportista aficionat». Bramon, segons la carta als clubs, també hauria suggerit que l’actuació responia a una denúncia que podria estar vinculada al tempestuós procés electoral que viu la Federació, i que ara obligarà a repetir les votacions el 13 de febrer.

Soteras i Camacho van presentar diverses propostes al Secretari d’Estat de Treball per millorar la regulació dels esportistes amateurs, ja no només pensant en el futbol, sinó en la resta de disciplines. Així es va posar sobre la taula el Pocket Money o allowance, una iniciativa que la UFEC treballa des de fa temps i que consisteix en una major protecció del voluntariat i la possibilitat de rebre una compensació fins a un límit per la despesa que els genera l’activitat, sense haver-la de justificar. També es proposava un règia especial per a l’esportista aficionat o la seva exlusió de l’alta de la Seguretat Social.

Totes les parts van acordar crear un grup de treball integrats per tècnics de la Secretaria d’Estat, CUFADE, UFEC i FCF «per avançar en les diferents propostes, amb un horitzó temporal per trobar una primera solució viable abans de la fi de 2023». Les polèmiques inspeccions van començar a l’estiu, amb els casos del Roses i el Quart, però també amb un requeriment a la Delegació gironina de la Federació perquè els fes arribar la totalitat dels contractes de tots els tècnics de la província, uns 2.600.