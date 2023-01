Important victòria del Barça contra el Cazoo Baskonia a l’Eurolliga. El conjunt de Jasikevicius, que se situa tercer amb uns registres de 13 victòries i 7 derrotes, va fer un partit sòlid, anant per davant en tot moment, imposant el seu ritme i una gran defensa. 18 rebots ofensius i una anotació coral van ser claus per a la victòria. Els bases culers van guanyar la partida als locals i Nikola Mirotic, amb 15 punts i escollit MVP del duel va acabar per ajusticiar als de Joan Peñarroya, que va tenir en Tadas Sedekerskis al seu millor jugador, però no va ser suficient per a donar-li la volta a un partit que omple d’autoestima al Barça.