«Potser hauríem d’esperar a fer el balanç de la primera volta quan aquesta hagi acabat», diu, entre rialles, Aíto García Reneses. Gat vell, sap que qualsevol resultat condiciona i la cloenda d’aquest primer tram de Lliga enviarà el Bàsquet Girona, tranquil pel coixí adquirit en les darreres jornades, a Granada, l’altre conjunt que va pujar a l’ACB la temporada passada. «És indubtable que hem anat millorant i la nostra intenció és continuar-ho fent. Una altra cosa és que els altres equips també poden millorar», exposa el tècnic dels gironins, que aquest 2023 només sap guanyar: acumula tres triomfs consecutius contra el Joventut (79-66), Fuenlabrada (75-83) i Bilbao Basket (84-59). És el moment d’anar cap amunt? «El del Granada és un partit que pot definir si hi anem o no, però tampoc cal posar una pressió excessiva en aquest sentit. El que hem de fer és concentrar-nos en les nostres coses: estar bé en defensa, en els rebots, en atac...». També s’ha de tenir en compte l’aspecte emocional: «Hem de jugar amb la il·lusió de competir cada cop millor. Això significaria que hi ha més probabilitats d’escalar llocs en la classificació que no pas de mirar cap avall. Però no podem descartar res», defineix amb sinceritat.

Una primera volta amb números de salvació Aíto també vincula la reacció del col·lectiu al potencial que han lluït les actuacions individuals. «Crec que la millora individual de molts jugadors, des d’un punt de vista tècnic i mental, que vol dir que entenen millor les coses, és el que després ens dona moltes més possibilitats de jugar millor durant els quaranta minuts». El Granada encadena vuit derrotes consecutives. «Van començar magníficament la Lliga, però se’ls van trencar els plans amb la lesió de Maye. Segur que n’hi ha més, però és la causa més clara de totes. Amb els nous fitxatges es reconstruiran». Respecte a Hill, va assegurar que «s’ha de ser prudent, però evoluciona en una línia positiva». El Bàsquet Girona no podrà comptar amb Oriola, que encara no s’ha ni entrenat, i haurà de descartar a un jugador.